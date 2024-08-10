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Samsun'da 29 Çocuk İçin Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Samsun'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleni, coşku ve eğlence dolu anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 20:12
Samsun'da 29 Çocuk İçin Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

Samsun'da Coşkulu Bir Sünnet Şöleni Gerçekleştirildi

Samsun'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle, toplam 29 çocuğun katılımıyla büyük bir toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Sünnet Şöleninin Başlangıcı ve Etkinlikler

Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların sağlık kontrollerinin tamamlandığını ve sünnet işleminin il sağlık müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirileceğini aktardı.

Öztürk, "Cerrahi müdahale olmadan sunduğumuz bu sünnet şöleni, Büyük Cami'de düzenlenen dualarla başladı. Duaların ardından, ailelerin katılımıyla şehir turu organize edildi. Çocuklar, Samsun'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi ve Samsunum-1 gemisi ile keyif dolu bir deniz yolculuğu yaptı." ifadelerini kullandı.

Özel Anlar ve Hediye Dağıtımı

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyelerinin destek verdiği etkinlik sonrası, çocuklar Batı Park'taki bir restorana geçti. Restoranda, palyaçolar eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı.

Etkinlikte yer alan Samsun Vali Yardımcısı Rıza Dalan ve Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, çocuklara bisiklet hediye ederek bu özel günü daha da anlamlı kıldılar.

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 29 çocuk için toplu sünnet...

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 29 çocuk için toplu sünnet şöleni organize edildi.

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 29 çocuk için toplu sünnet...

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 29 çocuk için toplu sünnet şöleni organize edildi.

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 29 çocuk için toplu sünnet...

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 29 çocuk için toplu sünnet şöleni organize edildi.

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 29 çocuk için toplu sünnet...

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 29 çocuk için toplu sünnet şöleni organize edildi.

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 29 çocuk için toplu sünnet...

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 29 çocuk için toplu sünnet şöleni organize edildi.

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 29 çocuk için toplu sünnet...

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 29 çocuk için toplu sünnet şöleni organize edildi.

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 29 çocuk için toplu sünnet...

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 29 çocuk için toplu sünnet şöleni organize edildi.

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 29 çocuk için toplu sünnet...

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 29 çocuk için toplu sünnet şöleni organize edildi.

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 29 çocuk için toplu sünnet...

Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 29 çocuk için toplu sünnet şöleni organize edildi.

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