Samsun'da 3 Milyon Sazan Yavrusu Suya Bırakıldı

Samsun'da Sazan Yavrusu Balıklandırma Projesi

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi çerçevesinde toplamda 3 milyon 5 bin sazan yavrusunu bölgedeki göl ve lagünlere bıraktı.

Proje Hakkında Bilgiler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu proje, kırsal alanlarda kaliteli ve sağlıklı hayvansal gıda ihtiyacını karşılamayı, ticari ve sportif balıkçılığı desteklemeyi ve su kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı hedefliyor.

Bırakım İşlemi ve Uygulama Alanları

Samsun'a tahsis edilen 3 milyon 5 bin sazan yavrusu, Kızılırmak Deltası’ndaki lagünlerin yanı sıra Derbent, Altınkaya, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajları ile 24 avlak sahasına sahip göl ve göletlere salındı.

İbrahim Sağlam'ın Açıklamaları

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, gerçekleştirilen proje ile birlikte su kaynaklarındaki nesli tehlikede olan türlerin desteklenmesinin amaçlandığını belirtti. Sağlam, "Bu çalışma, su ürünlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve amatör balıkçılık turizmine katkıda bulunmak için çok önemli. Proje ile göl ve göletlerdeki balık popülasyonunun artırılmasını hedefliyoruz," dedi.

Sazan Yavrularının Geleceği

Ortalama 5 ila 8 gram ağırlığında olan sazan yavrularının, 3-4 yıl içinde avlanabilir boy olan 45-50 santimetreye ulaşması bekleniyor. Bu projede, özellikle amatör balıkçıların yararlanabileceği su kaynakları dikkate alındı.

Sürdürülebilir Balıkçılığın Önemi

Su ürünlerinin sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için av yöntemleri, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması büyük önem taşımaktadır. Böylece göl ekosisteminin canlı tutulması ve su ürünleri stoklarının korunması sağlanacaktır.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında göl ve lagünlere 3 milyon 5 bin sazan yavrusu bıraktı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında göl ve lagünlere 3 milyon 5 bin sazan yavrusu bıraktı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında göl ve lagünlere 3 milyon 5 bin sazan yavrusu bıraktı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında göl ve lagünlere 3 milyon 5 bin sazan yavrusu bıraktı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında göl ve lagünlere 3 milyon 5 bin sazan yavrusu bıraktı.