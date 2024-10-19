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Samsun'da 3. Uluslararası Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi Başladı

Samsun'da gerçekleştirilen kongre, yaşlı ve engelli sağlığı konularında yeni bakış açıları sunuyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 23:33
Samsun'da 3. Uluslararası Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi Başladı

Samsun'da Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresinin 3'üncüsü

Samsun'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi başladı. Kongre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu ile Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Açılış töreni, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Açılışta Önemli Vurgular

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. Fatih Elibol, yaşlı ve engelli sağlığı alanında akademik çalışmaların önemine dikkat çekti. Elibol, "Nüfus yaşlanıyor; bunun altında yatan temel sebepler ise ortalama yaşam süresinin uzaması ve doğum oranlarının düşmesidir. Yapılacak çalışmalar, aslında hepimiz için kritik öneme sahip, çünkü hepimiz yaşlı ve engelli adayıyız," ifadelerini kullandı.

Kongrenin Katılımcıları

Kongreye katılanlar arasında Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ve 8 farklı ülkeden gelen akademisyenler yer aldı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. İlker İlhanlı, toplumun yaşlanma süreci ile ilgili olarak yaşlı ve engelli bireylerin önemini vurguladı.

Kongrede yapılacak tartışmaların hem bilimsel hem de toplumsal açıdan farkındalık yaratacağına ve bu alanlarda yenilikçi yaklaşımlar sunacağına inanılıyor.

Samsun'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi...

Samsun'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu ile Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kongrenin açılışı, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Samsun'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi...

Samsun'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu ile Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kongrenin açılışı, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

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