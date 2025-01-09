Samsun'da 30 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 30 bin 88 sentetik ecza hapı ele geçirildi, üç kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 23:17
Samsun'da 30 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'un merkez Canik ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, 30 bin 88 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Yunus timleri, devriye görevleri sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan araç, yapılan kovalamaca sonucunda durduruldu.

Araçta gerçekleştirilen aramada, 39 bin 88 sentetik ecza hapı bulundu. Operasyonda gözaltına alınan araçtaki M.K. (20), S.T. (23) ve E.T. (26) isimli şahıslar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Bu operasyon, Samsun'un güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Samsun'un merkez Canik ilçesinde, kovalamaca sonucu durdurulan araçta 30 bin 88 sentetik ecza hapı...

Samsun'un merkez Canik ilçesinde, kovalamaca sonucu durdurulan araçta 30 bin 88 sentetik ecza hapı ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

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