DOLAR
35,77 0,1%
EURO
37,4 -0,28%
ALTIN
3.203,92 -1,01%
BITCOIN
3.786.242,54 -1,3%

Samsun'da 30 Yeni Yunus Polisi Göreve Başladı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, 30 yunus polisinin göreve başladığını duyurdu. İl Müdürü Arıbaş, ekiplerin güvenlikteki önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:35
Samsun'da 30 Yeni Yunus Polisi Göreve Başladı

Samsun'da 30 Yeni Yunus Polisi Göreve Başladı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 30 yunus polisini göreve başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu ekiplerin şehrin huzur ve güvenliği için önemli bir rol üstlendiği belirtildi.

Törenle Göreve Uğurlandı

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev alacak motosikletli polis timlerinin uğurlama törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Arıbaş, yunus timlerinin Samsun’un güvenliğine yaptığı katkıları övgüyle değerlendirdi.

Arıbaş, yunus ekiplerinin vatandaşa can ve mal güvenliği sağlama konusundaki özverilerini vurgulayarak, "Yunus timleri, anlık müdahale kabiliyetleri ve operasyonel yetkinlikleri ile Samsun’un güvenliğine önemli katkılar sunmaktadır. Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasında gösterdikleri başarı, ilimizin Türkiye genelindeki suç aydınlatma oranında lider konumda olmasına katkıda bulunmaktadır," ifadelerini kullandı.

Halkın Güven Duygusunu Artırıyorlar

Yunus timlerinin asayiş olaylarına hızlı müdahale etme kabiliyeti ile halkın güven duygusunu pekiştirdiğini belirten Arıbaş, "Samsun'un huzuru ve güvenliği için polislerimiz her zaman görev başındadır," dedi.

Törenin ardından, 30 yunus polisi yola çıkarak göreve başladı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Apartmanda Çıkan Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi
2
Bakan Kurum, Malatya Gelinciktepe’deki Deprem Konutları Hakkında Açıklama Yaptı
3
Milli Savunma Bakanı Güler, TEMAD Yönetimini Ağırladı
4
İYİ Parti Çömez: Gençler Umutlarını Yurt Dışında Arıyor
5
Afyonkarahisar'da Ağaca Çarpan Otomobil Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı
6
Hamas, İsrail Tugaylarının Armalarını Alaycı Bir Şekilde Değiştirdi
7
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SODEMBEK Toplantısına Başkanlık Etti

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!