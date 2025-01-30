Samsun'da 30 Yeni Yunus Polisi Göreve Başladı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 30 yunus polisini göreve başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu ekiplerin şehrin huzur ve güvenliği için önemli bir rol üstlendiği belirtildi.

Törenle Göreve Uğurlandı

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev alacak motosikletli polis timlerinin uğurlama törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Arıbaş, yunus timlerinin Samsun’un güvenliğine yaptığı katkıları övgüyle değerlendirdi.

Arıbaş, yunus ekiplerinin vatandaşa can ve mal güvenliği sağlama konusundaki özverilerini vurgulayarak, "Yunus timleri, anlık müdahale kabiliyetleri ve operasyonel yetkinlikleri ile Samsun’un güvenliğine önemli katkılar sunmaktadır. Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasında gösterdikleri başarı, ilimizin Türkiye genelindeki suç aydınlatma oranında lider konumda olmasına katkıda bulunmaktadır," ifadelerini kullandı.

Halkın Güven Duygusunu Artırıyorlar

Yunus timlerinin asayiş olaylarına hızlı müdahale etme kabiliyeti ile halkın güven duygusunu pekiştirdiğini belirten Arıbaş, "Samsun'un huzuru ve güvenliği için polislerimiz her zaman görev başındadır," dedi.

Törenin ardından, 30 yunus polisi yola çıkarak göreve başladı.