Samsun'da 4.066 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4.066 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 23:27
Samsun'da 4.066 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda 4.066 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Belirli bir adrese yapılan operasyonda, narkotik ekipleri ikamette detaylı bir arama gerçekleştirdi. Arama sonucunda, uyuşturucu maddelere yönelik önemli bir yakalama sağlanarak, 4.066 sentetik ecza hapı ortaya çıkarıldı.

Operasyon sırasında Ş.İ. (28) ve M.U. (26) adlı iki şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Bu operasyon, Samsun'da uyuşturucu ticareti ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

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