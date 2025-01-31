Samsun'da 4 Bin 928 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda 4 bin 928 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Ekiplerinin Başarılı Çalışması

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak bilinen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. İlkadım ilçesinde belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonlar sırasında, bir ikamet ve depoda yapılan aramalarda büyük miktarda sentetik ecza hapı bulundu.

Gözaltına alınan B.A. (21) adlı şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.