Samsun'da 4 Katlı Binada Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Samsun'da Yangın Paniği: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen bir yangın, Zafer Mahallesi Bahariye Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanda paniğe yol açtı. Olay, apartmanın 2. katındaki S.B.'nin dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangının çıkmasının ardından çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hızlı bir şekilde apartman sakinlerinin tahliyesini gerçekleştirdi ve yangına müdahale etti. Yangın sonucunda 4'ü çocuk toplamda 5 kişi duman zehirlenmesi nedeniyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi.