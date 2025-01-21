Samsun'da 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Samsun'da Dolandırıcılık Suçundan Hapis Cezası Alan Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.
U.K. Adreste Ele Geçirildi
Ekipler, ''bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık'' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.K. (65) isimli şüpheliyi belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.