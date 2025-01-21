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Samsun'da 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Samsun'da, dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.K. isimli firari hükümlü yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 19:22
Samsun'da 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Samsun'da Dolandırıcılık Suçundan Hapis Cezası Alan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

U.K. Adreste Ele Geçirildi

Ekipler, ''bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık'' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.K. (65) isimli şüpheliyi belirlenen adreste yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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