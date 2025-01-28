Samsun'da 40,5 Litre Sahte İçki ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da Sahte İçki Baskını

Samsun'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon, sahte içki ve uyuşturucu madde bulunduran bir zanlıyı gözaltına aldı.

Detaylı Arama Sonucu Ele Geçirilenler

İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Y.A. isimli şahsın evinde 40,5 litre sahte içki, 39,84 gram esrar ve 2 adet esrarlı sigara bulundu.

Gözaltına alınan Y.A., emniyet yetkilileri tarafından sorgulanmak üzere götürüldü.

Bu tür yasadışı faaliyetlerle mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Samsun'da düzenlenen operasyonda sahte içki üreten kişi gözaltına alındı. Ekipler, zanlının evinde yapılan aramada 40,5 litre sahte içki, 39,84 gram esrar ve 2 esrarlı sigara ele geçirdi.