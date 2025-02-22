Samsun'da 42 Yerleşim Birimi Kar Sebebiyle Kapandı

Samsun'da Kış Şartları Zorluyor

Samsun'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Samsun Valiliği'nden alınan bilgilere göre, toplam 42 yerleşim birimi, kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kapalı Yollar ve İlçeleri

Yolları kapanan mahalleler arasında, Alaçam 17, Bafra 12, 19 Mayıs 3, Vezirköprü 8 ve Yakakent 2 mahalle yer alıyor. Ekipler, kapanan yolların açılması amacıyla 52 ihbarı çözümledi.

Çalışmalar Devam Ediyor

Aralıksız olarak çalışmalarını sürdüren ekipler, iş makineleri ve diğer araçlar ile kapalı yolları açma çabası içerisinde. Bu zorlu kış koşullarında, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır.