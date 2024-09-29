Samsun'da 435 Kilogram Kaçak Tütün Yakalandı

Samsun'da Kaçak Tütün Operasyonu

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayın Detayları

Kaçakçılık ekipleri, İlkadım'da bir aracın durumundan şüphelenerek durdurdu. Araçta yapılan aramada, belirtilen miktarda kaçak tütün bulundu. Bu operasyon, tütün kaçakçılığına karşı yürütülen sıkı mücadelelerinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Gözaltı ve Adli İşlem

Olay sonrası araçta bulunan 40 yaşındaki A.B. isimli kişi gözaltına alındı. A.B. hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele ve Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. Yetkililer, benzer kaçakçılık faaliyetlerine karşı duyarlılığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.