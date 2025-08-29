DOLAR
Samsun'da 48 Bin Makaron Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 38 bin bandrolsüz ve 10 bin boş olmak üzere toplam 48 bin makaron ile otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:04
İlkadım'da düzenlenen operasyonda bandrolsüz ürünler ve otomatik sarma makinesi bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'un İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Aramada 38 bin bandrolsüz doldurulmuş makaron, 10 bin boş makaron ile bir otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Toplamda 48 bin makaron bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 38 bin bandrolsüz doldurulmuş makaron, 10 bin boş makaron ile otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

