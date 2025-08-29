Samsun'da 48 Bin Makaron Ele Geçirildi

İlkadım'da düzenlenen operasyonda bandrolsüz ürünler ve otomatik sarma makinesi bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'un İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Aramada 38 bin bandrolsüz doldurulmuş makaron, 10 bin boş makaron ile bir otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Toplamda 48 bin makaron bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

