Samsun'da 5 Öğrenci Hamburgerden Zehirlendi

Samsun'da bir özel kolejde öğle yemeğinde hamburger tükettikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci OMÜ Hastanesi'ne başvurdu; hepsi ayakta tedaviyle taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:56
Samsun'da 5 Öğrenci Hamburgerden Zehirlendi

Samsun'da 5 Öğrenci Hamburgerden Zehirlendi

Öğle Yemeği Sonrası Akşam Saatlerinde Rahatsızlandılar

Samsun'da özel bir kolejde öğrenim gören 5 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri hamburgerin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetiyle akşam geç saatlerde rahatsızlandı.

Öğrenciler, saat 23.50 sıralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Yeşil alanda ayakta tedavi edilen öğrencilerin tamamı taburcu edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kayıt açıldığı ve okul yemekhanesinden gıda numuneleri alınarak inceleme yapılacağı bildirildi.

Polis ise zehirlenme olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

SAMSUN’DA ÖZEL BİR KOLEJDE EĞİTİM GÖREN 5 ÖĞRENCİ, YEDİKLERİ HAMBURGERDEN SONRA ZEHİRLENEREK...

SAMSUN’DA ÖZEL BİR KOLEJDE EĞİTİM GÖREN 5 ÖĞRENCİ, YEDİKLERİ HAMBURGERDEN SONRA ZEHİRLENEREK SAMSUN OMÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE BAŞVURDU.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus Festivali'nde Tarih ve Kültür Buluşması
2
Meloni Roma’da Abbas ile Görüştü: Gazze için Trump Planının Hızlı Uygulanması Çağrısı
3
ETÜ'de Yürüyüş: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans
4
Hakkari-Van Karayolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Osmangazi’de Organik Ahududu Seferberliği: Bağlı Mahallesi'nde Erken Hasat
6
Söke Devlet Hastanesi'nden Organ Bağışı Farkındalığı
7
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik