Samsun'da 5 Öğrenci Hamburgerden Zehirlendi

Öğle Yemeği Sonrası Akşam Saatlerinde Rahatsızlandılar

Samsun'da özel bir kolejde öğrenim gören 5 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri hamburgerin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetiyle akşam geç saatlerde rahatsızlandı.

Öğrenciler, saat 23.50 sıralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Yeşil alanda ayakta tedavi edilen öğrencilerin tamamı taburcu edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kayıt açıldığı ve okul yemekhanesinden gıda numuneleri alınarak inceleme yapılacağı bildirildi.

Polis ise zehirlenme olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

SAMSUN’DA ÖZEL BİR KOLEJDE EĞİTİM GÖREN 5 ÖĞRENCİ, YEDİKLERİ HAMBURGERDEN SONRA ZEHİRLENEREK SAMSUN OMÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE BAŞVURDU.