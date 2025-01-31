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Samsun'da 5 Yararlının Görüntülendiği Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:37
Samsun'da 5 Yararlının Görüntülendiği Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazası, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Caner K. yönetimindeki 55 RB 875 plakalı cip ile Mesut G. idaresindeki 55 AHH 844 plakalı otomobilin, Kerimbey Mahallesi Organize Sanayi Bulvarı'nda çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonucunda, sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan Atakan Y., Serkan T. ve Berk B. yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın olduğu anlar ise, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yolun solundan kavşağa girmeye çalışan otomobil ile cipin çarpışma anları net bir şekilde görüldü.

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