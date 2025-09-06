Samsun'da 68 bin 219 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir çocuğun "uyuşturucu ticareti" yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takip sırasında, şüphelinin K.K (20)'ye çarşafa sarılı paket verdiğini gören ekipler harekete geçti.

Motosikletle bölgeden ayrılan K.K. yakalanarak üst araması yapıldı. Aramada 7 bin 497 sentetik ecza hap bulundu.

Soruşturmanın devamında suça sürüklenen çocuğun ikametinde yapılan aramada, odunluk olarak kullanılan depo kısmında 7 bin 599, çatı katına gizlenmiş alanda ise 32 bin 400 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ayrıca ekipler, şüpheliye başka bir ilden kargo geldiğini tespit etti. Kargo firmasından alınan paketten 20 bin 723 sentetik ecza hap çıktı.

Gözaltılar ve Soruşturma

Operasyon kapsamında suça sürüklenen çocuk ile K.K. emniyete götürüldü. Yapılan aramalar sonucunda toplam 68 bin 219 sentetik ecza hap ele geçirildiği bildirildi.