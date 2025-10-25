Samsun'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı — Büyükşehir ve İHH Ortaklaşa

Samsun'da Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İHH ortaklığında, senaryoya göre 7,4 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapıldı; arama-kurtarma ve su altı müdahaleleri gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 15:59
Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Birliği iş birliğiyle düzenlenen deprem tatbikatı, kentin afet müdahale kabiliyetini sınadı.

Tatbikatın Kurgusu ve Katılımcılar

İlkadım ilçesi Mert Plajı'nda gerçekleştirilen çalışmaya Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden 35, İHH'dan ise 25 arama kurtarma görevlisi katıldı. Senaryo gereği 7,4 büyüklüğünde deprem olduğu ihbarı yapıldı.

Kurtarma Operasyonları

Bölgeye yönlendirilen ekipler, yürüttükleri çalışmada 4 katlı bir binanın altında kalan 2 kişiyi halat ve çeşitli teknik ekipmanlarla kurtararak sağlık personeline teslim etti.

Çökme tehlikesi bulunan boşaltılmış binayı da ahşap kalaslarla güçlendiren ekipler, artçı depremde kurtarıcıların zarar görmesini engelledi.

Su Altı ve Kayalık Kurtarma

Marmara kıyılarında su altına kalan yalıya botlarla ulaşan dalgıçlar, depremzedeyi sudan çıkardı. Botun yaklaşamayacağı kayalıklara gerilen 65 metrelik halatın yardımıyla suya inen bir görevli, sedyeyle aldığı yaralıyı kıyıya çıkardı.

Açıklamalar

Ramazan Sinekoğlu, gazetecilere, "önce insan" ilkesinden yola çıkarak afetlere hazır toplum bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Ekipler tarafından canlı kurtarma, su altı ve üstü arama kurtarma çalışmaları da gerçekleştireceklerini belirten Sinekoğlu, "Burada amacımız belediyemizin gücünü, ekipmanlarını, koordinasyonunu görmek, tatbikat sonrasında varsa eksiklerimizi en kısa sürede tamamlayarak olası doğal afetlere karşı hazır bulunmak. Bu kapsamda çalışmalarımızı sık sık gözden geçiriyoruz, sık sık eğitimlerimizi tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İHH arama kurtarma eğitmeni Yiğit Kara ise kapsamlı bir tatbikat yapıldığını dile getirerek, "Tahkimat, enkaz, temiz çalışma ve kirli çalışma, su altı arama kurtarma gibi alanlarda tatbikat gerçekleştirdik. Böylece kapsamlı, Samsun'a yakışır şekilde tatbikatı tamamladık." dedi.

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi