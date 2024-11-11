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Samsun'da 700 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Hırsızlığı: 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'da evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. 150 bin lira değerinde altın ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 14:20
Samsun'da 700 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Hırsızlığı: 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Hırsızlık Operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda, evden 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'ndeki bir evden değerli eşyaların çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yetkili Ekipler Harekete Geçti

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, hırsızlık olayının B.Y. (26), P.A. (36) isimli kadınlar ile S.Ö. (31) tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde tespit edilen adreslere düzenlenen operasyon sonucunda, 150 bin lira değerinde iki altın bilezik ele geçirildi.

Suçluların İzleri Takip Edildi

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü. Şüphelilerin çaldıkları altınların bir kısmını Amasya'ya giderek kuyumcuda bozdurdukları tespit edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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