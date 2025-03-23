Samsun'da 750 Bin Samuray Arısı Üretilecek

Samsun'daki Laboratuvar, Biyolojik Mücadeleye Yeni Bir Adım Atıyor

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, bu yıl kahverengi kokarca zararlısına karşı yürüttüğü biyolojik mücadele kapsamında 750 bin samuray arısı üretmeye hazırlanıyor. Enstitünün laboratuvar kapasitesini 5 kat artırması sayesinde bu önemli proje hayata geçiriliyor.

Destekle Projeye Hız Kazandırıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile birlikte yürütülen projede, kışlaklardan 100 bin kahverengi kokarca toplandı. Bu kokarcadan elde edilen yumurtalar, enstitüde bulunan 4 laboratuvara yerleştirildi. Haziran ayında yapılacak salımlarla birlikte, 750 bin samuray arısı Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlerde doğaya bırakılacak.

Ekonomik Kaybın Önüne Geçmek İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Betül Bayraklı, kahverengi kokarcanın 300'ün üzerinde bitki türünden beslenerek ciddi ekonomik kayıplara yol açtığını belirtti. 2021 yılında kurulan Biyolojik Mücadele Laboratuvarı sayesinde, Trissolcus japonicus (samuray arısı) adlı yumurta parazitoitinin üretim ve salım çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Gelecek Hedefleri ve Kapasite Artışı

Bayraklı, geçen yıl 207 bin parazitoit üretildiğini ve 34 şehirde salındığını hatırlatarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 hedefinin 1 milyon parazitoit üretimi olduğunu vurguladı. Bu kapsamda enstitünün kapasitesinin 5 kat artırıldığını söyledi.

Yüksek Teknoloji ile Verimli Üretim

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde 20 personel ile tam kapasiteli olarak çalışan 4 iklimlendirme odası sayesinde, 100 bin kahverengi kokarca yumurtasından 750 bin parazitoit üretimi gerçekleştiriliyor.

Kahverengi Kokarca Yumurtalarının İşleyişi

Enstitü Bitki Sağlığı Bölümü’nden Şeyma Çakır, Trissolcus japonicus üretimi için gereken kahverengi kokarcalarının yumurtalarını odak noktası haline getirdiklerini açıkladı. Yumurtaların öncelikle laboratuvardaki kafeslere yerleştirildiğini ve besin ihtiyaçlarının günlük olarak değiştirildiğini belirten Çakır, bu sürecin ardından kokarca yumurtalarının toplanarak kayıt altına alındığını söyledi.

Çakır, "Yumurtaları eksi 80 dereceye koyarak, embriyonun ölümünü sağlıyoruz. Bu aşamadan sonra, Trissolcus japonicus’un bu yumurtalardan çıkmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.