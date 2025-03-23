Samsun'da 750 Bin Samuray Arısı Üretilecek

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, bu yıl 750 bin samuray arısını doğaya salacak. Bu laboratuvarın kapasitesinin 5 kat artırılmasıyla mümkün oldu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 11:58
Samsun'da 750 Bin Samuray Arısı Üretilecek

Samsun'daki Laboratuvar, Biyolojik Mücadeleye Yeni Bir Adım Atıyor

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, bu yıl kahverengi kokarca zararlısına karşı yürüttüğü biyolojik mücadele kapsamında 750 bin samuray arısı üretmeye hazırlanıyor. Enstitünün laboratuvar kapasitesini 5 kat artırması sayesinde bu önemli proje hayata geçiriliyor.

Destekle Projeye Hız Kazandırıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile birlikte yürütülen projede, kışlaklardan 100 bin kahverengi kokarca toplandı. Bu kokarcadan elde edilen yumurtalar, enstitüde bulunan 4 laboratuvara yerleştirildi. Haziran ayında yapılacak salımlarla birlikte, 750 bin samuray arısı Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlerde doğaya bırakılacak.

Ekonomik Kaybın Önüne Geçmek İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Betül Bayraklı, kahverengi kokarcanın 300'ün üzerinde bitki türünden beslenerek ciddi ekonomik kayıplara yol açtığını belirtti. 2021 yılında kurulan Biyolojik Mücadele Laboratuvarı sayesinde, Trissolcus japonicus (samuray arısı) adlı yumurta parazitoitinin üretim ve salım çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Gelecek Hedefleri ve Kapasite Artışı

Bayraklı, geçen yıl 207 bin parazitoit üretildiğini ve 34 şehirde salındığını hatırlatarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 hedefinin 1 milyon parazitoit üretimi olduğunu vurguladı. Bu kapsamda enstitünün kapasitesinin 5 kat artırıldığını söyledi.

Yüksek Teknoloji ile Verimli Üretim

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde 20 personel ile tam kapasiteli olarak çalışan 4 iklimlendirme odası sayesinde, 100 bin kahverengi kokarca yumurtasından 750 bin parazitoit üretimi gerçekleştiriliyor.

Kahverengi Kokarca Yumurtalarının İşleyişi

Enstitü Bitki Sağlığı Bölümü’nden Şeyma Çakır, Trissolcus japonicus üretimi için gereken kahverengi kokarcalarının yumurtalarını odak noktası haline getirdiklerini açıkladı. Yumurtaların öncelikle laboratuvardaki kafeslere yerleştirildiğini ve besin ihtiyaçlarının günlük olarak değiştirildiğini belirten Çakır, bu sürecin ardından kokarca yumurtalarının toplanarak kayıt altına alındığını söyledi.

Çakır, "Yumurtaları eksi 80 dereceye koyarak, embriyonun ölümünü sağlıyoruz. Bu aşamadan sonra, Trissolcus japonicus’un bu yumurtalardan çıkmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan Göle Ovası'ndaki Büyüleyici Menderesler Dronla Görüntülendi
2
İsrail Ordusundan Lübnan'da Saldırı: 1 Ölü
3
İBB Başkanı İmamoğlu Hakkındaki Yolsuzluk Soruşturmasında Gelişme!
4
Antalya'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında 3 Zanlı Tutuklandı
6
Gazze Hükümeti: Soykırım ve Sessizlik Ortasında İnsani Felaket Kapıda
7
Motosiklet Tutkunları Gelibolu Yarımadası'nda Şehitlere Saygı Büyüttü

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!