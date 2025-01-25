Samsun'da 755 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da Etil Alkol Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyon sonucu 755 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına Alma Süreci

İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 56 yaşındaki B.Ö.'nün etil alkol bulundurduğu bilgisine ulaştı. Hemen bir çalışma başlatan ekipler, şüphelinin depolarında kapsamlı bir arama gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Malzeme

Yapılan arama sonucunda, toplam 755 litre etil alkol ele geçirildi. Elde edilen bu malzemelerle birlikte B.Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir depoda yapılan aramada, 755 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.