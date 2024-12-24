Samsun'da 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Saklanan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da, uyuşturucu kullanmaktan 8 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakayı ele verdi.

Emniyet Ekipleri Harekete Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Çalışmalar sonucunda, hakkında verilen hapis cezasını çekmekten kaçan M.Y. isimli hükümlü, belirlenen adreste yakalandı.

Hükümlü, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Bu yakalama, emniyetin kararlılıkla yürüttüğü suç ve suçlu takibinin bir örneği olarak kaydedildi.