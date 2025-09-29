Samsun'da 9 kilo 660 gram esrar ele geçirildi: Zanlı R.D. gözaltında
Salıpazarı'ndaki operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, R.D. (51) isimli şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.
Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramalarda 9 kilo 660 gram kubar esrar, 43 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve çeşitli tartı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.D., işlemleri için jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
