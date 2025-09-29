Samsun'da 9 kilo 660 gram esrar ele geçirildi: Zanlı R.D. gözaltında

Samsun'un Salıpazarı'nda jandarma operasyonunda evinde 9 kilo 660 gram esrar bulunan R.D. yakalandı; 43 kök kenevir ve ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 10:57
Samsun'da 9 kilo 660 gram esrar ele geçirildi: Zanlı R.D. gözaltında

Samsun'da 9 kilo 660 gram esrar ele geçirildi: Zanlı R.D. gözaltında

Salıpazarı'ndaki operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, R.D. (51) isimli şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramalarda 9 kilo 660 gram kubar esrar, 43 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve çeşitli tartı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.D., işlemleri için jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde evinde 9 kilo 660 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına...

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde evinde 9 kilo 660 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Seven Seas Navigator Alanya Limanı'na Demirledi: 445 Yolcu, 362 Personel
2
Lipavsky: Türkiye'nin AB Adaylığını Destekliyoruz
3
Olszowska: Türkiye Baltıklar için 'güvenli ortak' — HİK uçağı Litvanya'ya
4
Samsun'da 9 kilo 660 gram esrar ele geçirildi: Zanlı R.D. gözaltında
5
Adana Kozan'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında
6
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye 3-4 Günde Ulaşacak
7
ÖSYM duyurdu: KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel tercihleri başladı

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme