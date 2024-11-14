Samsun'da 9 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Bafra İlçesinde Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yoğun bir çalışma yürüttü.

Jandarma ekipleri, 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan hüküm giyen 21 yaşındaki Y.K.'yi, Azay Mahallesi'ndeki bir adreste tespit ederek yakaladı.

Y.K., gerekli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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