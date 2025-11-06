Samsun'da Aile Akademisi Güz Dönemi Başvuruları Başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Aile Akademisi Programının Güz Dönemi için başvuruları resmen başlattı. Program, aile içi ilişkileri güçlendirmeyi ve bilinçli, sağlıklı aile yapısının gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Program ortakları ve hedefi

Program, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Samsun İl Müftülüğü iş birliğiyle Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirildi. Amaç, ailelere yönelik bilinçlendirme ve destek çalışmaları ile aile içi dayanışmayı arttırmak.

Eğitim tarihleri ve yeri

Eğitimler 18 Kasım – 26 Aralık tarihleri arasında Hazinedarzade Süleymanpaşa Kültür Evinde gerçekleştirilecek. Program boyunca alanında uzman akademisyenler ve profesyoneller, katılımcılara uygulanabilir bilgiler sunacak.

Eğitim içeriği

Programa katılanlar; ebeveynlik sorumlulukları, aile içi iletişim, anne sağlığı, çocuk gelişimi ve dijital dönüşümün aile üzerindeki etkileri gibi konularda eğitim alacak. Ayrıca katılımcılar, eğitimler sırasında merak ettikleri konuları uzmanlarla birebir görüşme fırsatı yakalayacak ve sorularına yanıt bulabilecek.

Başvuru bilgileri

Programa başvurular, belediyenin resmi internet adresinden yapılabilecek. Başvurmak isteyenlerin son tarih ve kayıt koşulları için belediyenin duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

