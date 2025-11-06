Samsun'da Aile Akademisi Güz Dönemi Başvuruları Başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Aile Akademisi Güz Dönemi başvuruları başladı. Eğitimler 18 Kasım–26 Aralık tarihlerinde Hazinedarzade Süleymanpaşa Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:41
Samsun'da Aile Akademisi Güz Dönemi Başvuruları Başladı

Samsun'da Aile Akademisi Güz Dönemi Başvuruları Başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Aile Akademisi Programının Güz Dönemi için başvuruları resmen başlattı. Program, aile içi ilişkileri güçlendirmeyi ve bilinçli, sağlıklı aile yapısının gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Program ortakları ve hedefi

Program, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü ve Samsun İl Müftülüğü iş birliğiyle Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirildi. Amaç, ailelere yönelik bilinçlendirme ve destek çalışmaları ile aile içi dayanışmayı arttırmak.

Eğitim tarihleri ve yeri

Eğitimler 18 Kasım – 26 Aralık tarihleri arasında Hazinedarzade Süleymanpaşa Kültür Evinde gerçekleştirilecek. Program boyunca alanında uzman akademisyenler ve profesyoneller, katılımcılara uygulanabilir bilgiler sunacak.

Eğitim içeriği

Programa katılanlar; ebeveynlik sorumlulukları, aile içi iletişim, anne sağlığı, çocuk gelişimi ve dijital dönüşümün aile üzerindeki etkileri gibi konularda eğitim alacak. Ayrıca katılımcılar, eğitimler sırasında merak ettikleri konuları uzmanlarla birebir görüşme fırsatı yakalayacak ve sorularına yanıt bulabilecek.

Başvuru bilgileri

Programa başvurular, belediyenin resmi internet adresinden yapılabilecek. Başvurmak isteyenlerin son tarih ve kayıt koşulları için belediyenin duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AİLE AKADEMİSİ PROGRAMI’NIN GÜZ DÖNEMİ İÇİN BAŞVURULARI...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AİLE AKADEMİSİ PROGRAMI’NIN GÜZ DÖNEMİ İÇİN BAŞVURULARI BAŞLATTI.

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe E-5’te Motorcu Kavgası: Bostancı Köprüsü'nde Kasklı Saldırı
2
Niğde'de 322 Litre El Yapımı Kaçak Alkol Ele Geçirildi
3
Denizlili Üreten Kadınlar GEKA ve Trendyol ile E-Ticarette Görünürlük Sağlıyor
4
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 milyonluk vurgun: 3 kişi tutuklandı
5
T-155 TTA Entegre Panter Obüsü İlk Sistemle Kara Kuvvetleri Envanterinde
6
Yapraklı'da Kayıp 30 Yaşındaki Osman Soydaş Tüfekle Ölü Bulundu
7
Çankırı’de Eylül İhracatı 41 Milyon 750 Bin Dolar

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu