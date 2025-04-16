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Samsun'da 'Akademik Meslek Tanıtım Günleri' Başladı

Samsun'da düzenlenen 'Akademik Meslek Tanıtım Günleri', öğrencilerin kariyer seçeneklerini keşfetmelerine olanak sağlıyor.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 14:13
Samsun'da 'Akademik Meslek Tanıtım Günleri' Başladı

Samsun'da 'Akademik Meslek Tanıtım Günleri' Başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Valiliği ve Samsun Akademik Odalar Birlikteliği iş birliğiyle organize edilen 'Akademik Meslek Tanıtım Günleri' etkinliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda başladı. 22 oda ve sivil toplum kuruluşunun yer aldığı bu anlamlı etkinlikte, öğrenciler merak ettikleri meslekleri yakından tanıma fırsatı bulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın Mesajı

Etkinliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un değerini vurgulayarak, "Kente yaşayan öğrencilerin istedikleri iş imkanlarına erişimini sağlamak istiyoruz. Samsun'da öğrencilerin konforlu bir şehirde ihtiyaç duydukları her şeyi bulmalarını arzuluyoruz," dedi. Doğan, şehrin sanayi potansiyelinin arttığını ve çok sayıda uluslararası yatırımcıyı çektiğini belirtti.

Gençlere Verilen Destek

Öğrencilerin çalışkanlığına güvendiklerinin altını çizen Başkan Doğan, tanıtım günlerinin öğrencilerin hangi mesleğin kendilerine daha yakın olduğunu keşfetmelerine yardımcı olacağını ifade etti. Ayrıca, bu etkinliğin ilk kez gerçekleştirildiğini ve katılımcılara teşekkür etti.

Öğrencilerin Fırsatları Gelişiyor

Samsun Akademik Odalar Birlikteliği Dönem Koordinatörü Akın Ömür, tanıtım günlerinin öğrenciler için son derece faydalı olduğunu belirterek, gençlerin alanında uzman profesyonellerden bilgi edinme fırsatı bulacağını açıkladı.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğrenciler, stantları gezerek mesleki bilgiler edindi. Etkinlik, 18 Nisan'a kadar devam edecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Samsun Valiliği ve Samsun Akademik Odalar Birlikteliği...

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Samsun Valiliği ve Samsun Akademik Odalar Birlikteliği paydaşlığında düzenlenen "Akademik Meslek Tanıtım Günleri" başladı. Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda, 22 oda ve sivil toplum kuruluşunun yer aldığı etkinlikte öğrenciler, merak ettikleri meslekleri yakından tanıma fırsatı bularak kariyerlerini şekillendirebilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Samsun Valiliği ve Samsun Akademik Odalar Birlikteliği...

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Samsun Valiliği ve Samsun Akademik Odalar Birlikteliği paydaşlığında düzenlenen "Akademik Meslek Tanıtım Günleri" başladı. Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda, 22 oda ve sivil toplum kuruluşunun yer aldığı etkinlikte öğrenciler, merak ettikleri meslekleri yakından tanıma fırsatı bularak kariyerlerini şekillendirebilecek.

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