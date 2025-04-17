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Samsun'da Akademik Meslek Tanıtım Günleri Devam Ediyor

Samsun'da devam eden etkinlik, öğrencilerin kariyer planlamalarına ışık tutuyor ve farklı meslekleri tanıma fırsatı sunuyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 12:59
Samsun'da Akademik Meslek Tanıtım Günleri Devam Ediyor

Samsun'da "Akademik Meslek Tanıtım Günleri" Etkinliği Sürüyor

Samsun'da düzenlenen "Akademik Meslek Tanıtım Günleri" etkinliği, öğrencilere kariyer planlamalarında destek sağlamak amacıyla devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde ve Samsun Valiliği ile Samsun Akademik Odalar Birlikteliği işbirliğiyle gerçekleştirilen bu organizasyon, Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da düzenleniyor.

22 Oda ve Sivil Toplum Kuruluşu Katılıyor

Etkinlikte, 22 oda ve sivil toplum kuruluşu stant açarak, katılımcılara mesleklerini tanıtma fırsatı buluyor. Öğrenciler, bu sayede ilgilendikleri meslek gruplarını daha yakından tanıma imkanına sahip oluyor ve gelecekteki kariyerlerine yön vermek adına bilgi edinme fırsatı yakalıyor.

Öğrencilerden Olumlu Geri Dönüşler

Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Saliha Rana Durhat, etkinliğin kendisi için büyük bir fayda sağladığını ifade ederek, "Bu fuar benim için çok etkili oldu çünkü mesleğimi değiştirebilirim. Psikolojiden sonra hukuk zaten ilgimi çekiyordu. Fuarda hukuk standındaki görevliyle konuşmam, bu alana olan ilgimi daha da artırdı," şeklinde konuştu.

Etkinlik, yarın sona erecek.

Samsun'da "Akademik Meslek Tanıtım Günleri" etkinliği devam ediyor.

Samsun'da "Akademik Meslek Tanıtım Günleri" etkinliği devam ediyor.

Samsun'da "Akademik Meslek Tanıtım Günleri" etkinliği devam ediyor.

Samsun'da "Akademik Meslek Tanıtım Günleri" etkinliği devam ediyor.

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