Samsun'da akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan hafif ticari araç: 3 yaralı
Kaza Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi
Edinilen bilgiye göre, Serpil A. yönetimindeki 55 ZA 804 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu tabelasına çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü ile yolculardan Ceren A. ve Hatice A. yaralandı.
Kaza sonucu yaralanan üç kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
