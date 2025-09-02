DOLAR
Samsun'da akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan hafif ticari araç: 3 yaralı

Samsun-Ordu kara yolunda akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan hafif ticari araçta sürücü ve iki yolcu yaralandı; yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:09
Kaza Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, Serpil A. yönetimindeki 55 ZA 804 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu tabelasına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile yolculardan Ceren A. ve Hatice A. yaralandı.

Kaza sonucu yaralanan üç kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'da hafif ticari aracın akaryakıt istasyonu tabelasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

