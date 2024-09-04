Samsun'da Alabora Olan Teknedeki 4 Kişi Kurtarıldı

Samsun'da Tekne Faciası

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında denizde meydana gelen alabora olayı sonucunda 4 kişi kurtarıldı. Olay, İncesu Plajı önlerinde bir teknenin alabora olduğuna dair gelen ihbarla ortaya çıktı.

Kurtarma Operasyonu

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ve sağlık ekipleri, ihbar üzerine hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Ekiplerin ulaştığı bölgede, denizde can yeleği giymiş 4 kazazede ve ters dönen bir tekne bulundu.

Kurtarılan Kazazedeler

Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda kurtarılan kazazedeler arasında E.A. (35), Ö.D. (71), Y.Ö. (38) ve İ.İ. (41) isimli şahıslar yer almaktadır. Kurtarılan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kayıp Tekne Kıyıya Çekildi

Kısmen batan tekne, bot yardımıyla güvenli bir şekilde kıyıya çekildi. Olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.