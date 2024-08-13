Samsun'da Anız Yangını 150 Dekar Alanı Etkiledi

Samsun'da Anız Yangını

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen anız yangını, 150 dekar tarım arazisini etkileyerek bölgedeki ekosistemi tehdit etti.

Kıroğlu Mahallesi'nde Yangın Çıktı

Kıroğlu Mahallesi'nde arazide çıkan yangın, ilk olarak dikkatli vatandaşlar tarafından fark edildi ve derhal yetkililere bildirildi.

Yangına Anında Müdahale

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği ve Havza Belediyesi ekipleri gönderildi. Ayrıca, vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının Söndürülmesi ve Zarar

Arazöz, itfaiye ve su tankerlerinin etkili müdahalesi sayesinde yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak 150 dekar tarım arazisi yangından etkilendi. Yangının tarla sınırındaki ormanlık alanlarla elektrik nakil hatlarında da hasar oluşturduğu bildirildi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Ekipler, arazinin ve ormanlık alanın soğutma çalışmaları için bölgedeki faaliyetlerine devam ediyor.

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını 150 dekar alanda etkili oldu.

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını 150 dekar alanda etkili oldu.

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını 150 dekar alanda etkili oldu.

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını 150 dekar alanda etkili oldu.

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını 150 dekar alanda etkili oldu.

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını 150 dekar alanda etkili oldu.

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını 150 dekar alanda etkili oldu.

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını 150 dekar alanda etkili oldu.

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangını 150 dekar alanda etkili oldu.