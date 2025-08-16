Samsun'da anne ve oğlu denizde boğulma tehlikesi

Güzelyalı Mahallesi'nde cankurtaran müdahalesi

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren Afganistan uyruklu Meryem M. (33) ve oğlu Ali Rıza M. (14), bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaranları ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan anne ve oğlu, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.