DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.026,47 -0,32%

Samsun'da anne ve oğlu denizde boğulma tehlikesi

Atakum Güzelyalı'da denize giren Meryem M. (33) ve oğlu Ali Rıza M. (14) sudan çıkarılarak OMÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 15:19
Samsun'da anne ve oğlu denizde boğulma tehlikesi

Samsun'da anne ve oğlu denizde boğulma tehlikesi

Güzelyalı Mahallesi'nde cankurtaran müdahalesi

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren Afganistan uyruklu Meryem M. (33) ve oğlu Ali Rıza M. (14), bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaranları ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan anne ve oğlu, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Karamürsel yangını kontrol altına alındı
2
Hatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
3
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale
4
Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu
5
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta İsrail komuta noktasına havan saldırısı
6
Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
7
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar