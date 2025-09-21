Samsun'da 'Arabasız Gün' Etkinliği: 250 Elektrikli Bisikletle Avrupa Hareketlilik Haftası'na Destek

Samsun'da 'Arabasız Gün Etkinliği' Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamında Gerçekleştirildi

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Samsun'da düzenlenen 'Arabasız Gün Etkinliği', şehirde sürdürülebilir ulaşımı öne çıkaran bir organizasyon olarak dikkat çekti. Etkinlik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından eş finansman sağlanan Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Etkinlik Süreci ve Katılım

Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve “Haydi Samsun, Hep Birlikte Pedallayalım” sloganıyla başlayan etkinlik, SBB Sanat Merkezi önünden start aldı. Katılımcılar bisikletleriyle Çobanlı İskele Meydanı'na kadar pedal çevirdi; meydanda gün boyu çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Belediye Yetkililerinin Değerlendirmesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mustafa Mermutlu, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın her yıl dünya genelinde kutlandığını belirterek Samsun'daki katılımın yüksek olduğunu vurguladı. Mermutlu, belediyenin hareketliliği teşvik eden ve sürdürülebilir ulaşım yatırımlarına dikkat çekti.

Mermutlu, belediyenin hizmete sunduğu 250 elektrikli bisikletin yanı sıra etkinlikte bisiklet kullanımı ve engellilere yönelik farklı çalışmaların sergilendiğini anlattı. Sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Günün başında görme engelli vatandaşlarımızla birlikte bir deneyim turu düzenledik, Ulaşım Dairesi ve Samulaş ekipleriyle birlikte. Engelli vatandaşlarımızla yeni yapılan akıllı duraklardan birinde otobüse bindik ve beraber yolculuk yaptık. Onların deneyimleriyle ilgili notlar aldık. Çünkü Avrupa Hareketlilik Haftası 'Herkes için hareketlilik' mottosuyla yola çıktı. Engelli bireylerin de erişebildiği bir şehir ulaşım altyapısı kurmak için çalışıyoruz. Bugün de bu yönde yaptığımız faaliyetleri sergileme imkanı bulduğumuz bir gün oldu."