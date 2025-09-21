Samsun'da 'Arabasız Gün' Etkinliği: 250 Elektrikli Bisikletle Avrupa Hareketlilik Haftası'na Destek

Samsun'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen 'Arabasız Gün Etkinliği', SBB Sanat Merkezi'nden Çobanlı İskele Meydanı'na bisiklet yürüyüşü ve etkinliklerle gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 16:31
Samsun'da 'Arabasız Gün' Etkinliği: 250 Elektrikli Bisikletle Avrupa Hareketlilik Haftası'na Destek

Samsun'da 'Arabasız Gün Etkinliği' Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamında Gerçekleştirildi

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Samsun'da düzenlenen 'Arabasız Gün Etkinliği', şehirde sürdürülebilir ulaşımı öne çıkaran bir organizasyon olarak dikkat çekti. Etkinlik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından eş finansman sağlanan Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı kapsamında, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Etkinlik Süreci ve Katılım

Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve “Haydi Samsun, Hep Birlikte Pedallayalım” sloganıyla başlayan etkinlik, SBB Sanat Merkezi önünden start aldı. Katılımcılar bisikletleriyle Çobanlı İskele Meydanı'na kadar pedal çevirdi; meydanda gün boyu çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Belediye Yetkililerinin Değerlendirmesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mustafa Mermutlu, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın her yıl dünya genelinde kutlandığını belirterek Samsun'daki katılımın yüksek olduğunu vurguladı. Mermutlu, belediyenin hareketliliği teşvik eden ve sürdürülebilir ulaşım yatırımlarına dikkat çekti.

Mermutlu, belediyenin hizmete sunduğu 250 elektrikli bisikletin yanı sıra etkinlikte bisiklet kullanımı ve engellilere yönelik farklı çalışmaların sergilendiğini anlattı. Sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Günün başında görme engelli vatandaşlarımızla birlikte bir deneyim turu düzenledik, Ulaşım Dairesi ve Samulaş ekipleriyle birlikte. Engelli vatandaşlarımızla yeni yapılan akıllı duraklardan birinde otobüse bindik ve beraber yolculuk yaptık. Onların deneyimleriyle ilgili notlar aldık. Çünkü Avrupa Hareketlilik Haftası 'Herkes için hareketlilik' mottosuyla yola çıktı. Engelli bireylerin de erişebildiği bir şehir ulaşım altyapısı kurmak için çalışıyoruz. Bugün de bu yönde yaptığımız faaliyetleri sergileme imkanı bulduğumuz bir gün oldu."

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anthony Albanese: Avustralya, Filistin Devleti'ni Tanıdı
2
Ardahan'da Eylülde Kar Sürprizi: Küçükbaş Sürüleri Zor Anlar Yaşadı
3
İngiltere, Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı
4
Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
5
Özgür Özel: 22. Olağanüstü Kurultay'da Verilen Güç Adaletin Emanetidir
6
İzmir Buca'da Çöpler Sokakları Sardı, Vatandaşlar Tepkili
7
Diyarbakır'da Mezopotamya'nın İzleri Resim Sergisi — 3 Ülkeden 7 Sanatçının 17 Eseri

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü