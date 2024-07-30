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Samsun'da Araç Kundaklama Olayı: Zanlı Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde tartışma sonrası bir aracın kundaklanması sonucu zanlı yakalandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 09:59
Samsun'da Araç Kundaklama Olayı: Zanlı Yakalandı

Samsun'da Kundaklama Olayı Gerçeğe Dönüştü

Samsun'un Atakum ilçesinde bir tartışma sonrasında bir aracın kundaklandığı iddiaları gerçeğe dönüştü. Olay, Esenevler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.

Tartışma ve Olayın Perdesi

Edinilen bilgilere göre, E.T. isimli şahıs, alkollü olduğu tespit edilen Ö.T. ile bir tartışma yaşadı.

Tartışmanın ardından kızgınlıkla, Ö.T.'ye ait pikabın camını kıran E.T., ardından aracı ateşe verdi. Bu olayın ihbar edilmesi üzerine, itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Polis Müdahalesi ve Gözaltı

Yangın söndürüldükten sonra, E.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın büyümesi ve sonuçları, Samsun halkında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kişiye ait pikabı kundakladığı öne sürülen şüpheli...

Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kişiye ait pikabı kundakladığı öne sürülen şüpheli yakalandı. Araçta, hasar oluştu.

Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kişiye ait pikabı kundakladığı öne sürülen şüpheli...

Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kişiye ait pikabı kundakladığı öne sürülen şüpheli yakalandı. Araçta, hasar oluştu.

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