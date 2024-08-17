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Samsun'da Arızalanan Teknedeki 4 Kişi Kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde motoru arızalanan teknedeki 4 kişi, vatandaşlar tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 19:16
Samsun'da Arızalanan Teknedeki 4 Kişi Kurtarıldı

Samsun'da Acil Kurtarma Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında, motoru arıza yapan ve su alan bir teknede bulunan 4 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

Denize açılan Hamdi B, Cafer D, Yahya P. ve Uğur E. isimli şahısların bulunduğu tekne, kıyıya yakın bir mesafede motor arızası nedeniyle su almaya başladı. Teknedekiler, suyun içinde çırpınarak yardım istemek için seslerini yükseltmeye başladılar.

Vatandaşların Anlık Müdahalesi

Olayı fark eden çevredekiler, hızla harekete geçerek tekneye doğru yöneldiler. Yardım eden Deniz Tatar, AA muhabirine verdiği demeçte, "Sahilde otururken, denizdeki tekneden gelen yardım seslerini duyduk. Tekne dalgaların etkisiyle kıyıya yaklaştıkça, içindekileri çıkarmaya başladık" dedi.

Tatar, dalgaların etkisiyle teknenin diz boyu su dolduğunu belirterek, "Arkadaşım benim ayağımdan tuttu ve tek tek 4 kişiyi çıkardık" şeklinde ifade etti.

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında motoru arızalanan ve su alan teknedeki 4 kişi, vatandaşlar...

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında motoru arızalanan ve su alan teknedeki 4 kişi, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında motoru arızalanan ve su alan teknedeki 4 kişi, vatandaşlar...

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında motoru arızalanan ve su alan teknedeki 4 kişi, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında motoru arızalanan ve su alan teknedeki 4 kişi, vatandaşlar...

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında motoru arızalanan ve su alan teknedeki 4 kişi, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında motoru arızalanan ve su alan teknedeki 4 kişi, vatandaşlar...

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında motoru arızalanan ve su alan teknedeki 4 kişi, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında motoru arızalanan ve su alan teknedeki 4 kişi, vatandaşlar...

Samsun'un Atakum ilçesi açıklarında motoru arızalanan ve su alan teknedeki 4 kişi, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

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