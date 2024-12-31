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Samsun'da Asayiş Çalışmaları: Vali Tavlı'dan Önemli Açıklamalar

Samsun Valisi Orhan Tavlı, asayiş çalışmalarında elde edilen başarılara ve 2024 yıl hedeflerine dair bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:01
Samsun'da Asayiş Çalışmaları: Vali Tavlı'dan Önemli Açıklamalar

Samsun Valisi Tavlı, Asayiş Çalışmalarını Değerlendirdi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 2024 yılında yürütülen asayiş çalışmalarını basın toplantısında değerlendirdi. Vali Tavlı, bu yıl gerçekleştirilen 169 operasyonda, 118 şahsın gözaltına alındığını ve 23 şahsın tutuklandığını açıkladı.

Güvenlik Güçleri ve Suç Oranları

Vali Tavlı, kentte toplam 7 bin 948 güvenlik personelinin görev yaptığını ve bu yıl işlenen suçların aydınlatma oranının yüzde 100'e yakın olduğunu vurguladı. Suç oranlarının bir önceki yıla göre önemli ölçüde azaldığını belirtti.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Tavlı, "Her türlü terör örgütü, terörist ve işbirlikçilerini yakalayıp Türk adaletine teslim etmeye kararlıyız." diyerek terörle mücadeledeki kararlılığını dile getirdi. Ayrıca, 57 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve 1167 mühimmat yakalandığını belirtti.

Uyuşturucu ile Mücadele

Uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, 465 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon 102 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Vali Tavlı, güvenlik güçlerinin gençlerin geleceğini tehdit eden bu suçlarla kararlılıkla mücadele ettiğini ifade etti.

Düzensiz Göçle Mücadele

Düzensiz göçle mücadele çalışmalarında ise 137 operasyonda 57 organizatör ve 281 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin, 5 bin 500 saat denizde görev yaptığı belirtildi.

Toplantı Katılımcıları

Toplantıda ayrıca, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir de yer aldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, bu yıl kolluk kuvvetlerince kentte yürütülen asayiş çalışmalarına...

Samsun Valisi Orhan Tavlı, bu yıl kolluk kuvvetlerince kentte yürütülen asayiş çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, bu yıl kolluk kuvvetlerince kentte yürütülen asayiş çalışmalarına...

Samsun Valisi Orhan Tavlı, bu yıl kolluk kuvvetlerince kentte yürütülen asayiş çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

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