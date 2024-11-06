Samsun'da Atatürk'ü Anma Konseri Düzenlendi

Samsun'da "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" Konseri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" isimli özel bir konser düzenlendi.

Konser, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde OMÜ Çevre Topluluğu, OMÜ Kadın Girişimcilik Topluluğu, OMÜ Diksiyon Topluluğu ve OMÜ Dil Konuşma ve Yutma Topluluğu tarafından gerçekleştirildi.

Topluluk Başkanı'ndan Anlamlı Mesaj

OMÜ Dil Konuşma ve Yutma Topluluğu Başkanı Hatice Aksoy, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Atatürk'ü anmak amacıyla birçok topluluk ile birlikte olan bir konser düzenliyoruz." dedi. Aksoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini vurgulayarak, "Bu mirası yaşatmak ve onu daha ileriye taşımak bizim sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Aksoy, gençlerin Atatürk'ün fikirlerini ve azmini yaşatmaları gerektiğini belirterek, "Eğitimimizle, sanatıyla, bilimiyle bu mirası daha da büyütmek için çalışmalıyız. Unutmayalım ki Atatürk'ün en büyük hayali çağdaş ve aydınlık bir Türkiye'dir. Onun gösterdiği yolda yürüme kararlılığımız bize düşen en önemli görevdir." dedi.

Şarkılar ve Şiirlerle Anma

Etkinlikte, Atatürk'ün sevdiği şarkıların yanı sıra, ona dair şiirler de seslendirildi. Konser, katılımcılarda derin bir anlam ve duygusal bir bağ oluşturdu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliği kapsamında, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri verildi. OMÜ Dil Konuşma ve Yutma Topluluğu Başkanı Hatice Aksoy, programda konuşma yaptı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliği kapsamında, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri verildi. OMÜ Dil Konuşma ve Yutma Topluluğu Başkanı Hatice Aksoy, programda konuşma yaptı.