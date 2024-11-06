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Samsun'da Atatürk'ü Anma Konseri: Son Veda

Atatürk'ün vefatının 86. yılında Samsun'da gerçekleştirilecek anma konseri, sanatın duygusal gücünü sahneye taşıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 10:45
Samsun'da Atatürk'ü Anma Konseri: Son Veda

Samsun'da Atatürk Anma Konseri Düzenleniyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yılında düzenleyeceği "Son Veda: Beni Hatırlayınız" konseriyle anacak.

Sanatsal Bir Anma Programı

İlk kez 2014 yılında sahneye konulan bu özel konser, Atatürk'ün yaşamını ve Cumhuriyetin kuruluş sürecine dair önemli anları sanatsal bir dille anlatıyor. Konserin müzikleri, ünlü besteci Fahir Atakoğlu'na ait olup, Şef Kıvanç Tepe'nin yönetimiyle geniş bir orkestrasyonla sunulacak.

Duygusal Yolculuk

Konserin metinleri Cennet Türker'in kaleminden çıkarken, sahne yönetmenliğini Şahan Gürkan üstleniyor. "Son Veda: Beni Hatırlayınız" adlı anlatımlı konser, Atatürk'ün çocukluk döneminden Kurtuluş Savaşı'na, devrimlerinden son vedasına kadar olan dönemeçleri sahneye taşıyor.

Solistler ve Ekip

Konserde, Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçısı piyanist Onur Altıparmak ile ünlü neyzen Ercan Irmak solist olarak yer alacak. Anlatıcı rolünü ise Şahan Gürkan oynayacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden bariton Ali Murat Erengül Mustafa Kemal, SAMDOB sanatçılarından mezzo-soprano İpek İncekas Zübeyde Hanım ve Leyla Ceren Koç Fikriye Hanım karakterlerini canlandıracak. Soprano Eda Bingöl Gürkan ise solist sanatçı olarak görev alacak. Başkemancı olarak ise Dilara Tanrıverdi Doğan sahnede olacak.

Etkinlik Detayları

Anma konseri, 9-10 Kasım tarihlerinde saat 20.00'de Aydın Gün Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

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