Samsun'da ATM'de Silahlı Saldırı: 3 Zanlı Adliyede

Samsun'da ATM'de Silahlı Saldırı Olayı

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ATM'den para çekerken bir kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gözaltı İşlemleri Tamamlandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan K.D. (17), M.A. (17) ve S.K. (16) ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Yaralı A.G. Hastanede

Olay anında yaralanan A.G. (22) ise Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altında. A.G., Vatan Caddesi ile Atakent Bulvarı'nın kesişimindeki ATM'den para çekerken 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saldırganları kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Soruşturma devam etmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ATM'den para çekerken bir kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ATM'den para çekerken bir kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.