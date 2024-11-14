DOLAR
34,32 0,04%
EURO
36,3 0,05%
ALTIN
2.841,2 0,07%
BITCOIN
3.071.547,51 0,64%

Samsun'da ATM'den Para Çekerken Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, Zanlılar Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı. Zanlılar kısa sürede yakalandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 21:16
Samsun'da ATM'den Para Çekerken Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, Zanlılar Yakalandı

Samsun'da Silahlı Saldırı: ATM'de Para Çeken Genç Yaralandı

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan A.G. (22) ağır yaralandı. Olay, Vatan Caddesi ile Atakent Bulvarı'nın kesişiminde bulunan ATM'de gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

A.G., para çekerken yanına yaklaşan 3 kişi tarafından silahlı saldırıya maruz kaldı. Durumun hemen ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan A.G.'yi Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırdı. Genç adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüphelilerin Yakalanması

Olayın ardından kaçan şüphelilerin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Kısa sürede gerçekleştirilen operasyon sonucunda, K.D. (17), M.A. (17) ve S.K. (16) yakalandı. Emniyette yapılan sorgulama sonucunda, K.D.'nin 6, M.A'nın 2 ve S.K.'nin 8 suç kaydı olduğu belirlendi.

A.G.'nin Suç Kaydı

Olayın mağduru olan A.G.'nin ise toplamda 19 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Adli süreçle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Silivri'de Asansör Kazası: 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
2
KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu Gerçekleşti
3
TBMM'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi Görüşüldü
4
TİKA'dan Tacikistan'daki Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüplerine Destek
5
Katar Emiri: Türkiye ile Ortaklıklarımızı Güçlendirme Heyecanı Yaşıyorum
6
Kosova'da Cinsel Eğitim El Kitapları Tartışma Yarattı
7
Ben & Jerry's, Unilever'e Gazze nedeniyle dava açtı

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!