Samsun'da ATM'den Para Çekerken Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, Zanlılar Yakalandı

Samsun'da Silahlı Saldırı: ATM'de Para Çeken Genç Yaralandı

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan A.G. (22) ağır yaralandı. Olay, Vatan Caddesi ile Atakent Bulvarı'nın kesişiminde bulunan ATM'de gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

A.G., para çekerken yanına yaklaşan 3 kişi tarafından silahlı saldırıya maruz kaldı. Durumun hemen ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan A.G.'yi Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırdı. Genç adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüphelilerin Yakalanması

Olayın ardından kaçan şüphelilerin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Kısa sürede gerçekleştirilen operasyon sonucunda, K.D. (17), M.A. (17) ve S.K. (16) yakalandı. Emniyette yapılan sorgulama sonucunda, K.D.'nin 6, M.A'nın 2 ve S.K.'nin 8 suç kaydı olduğu belirlendi.

A.G.'nin Suç Kaydı

Olayın mağduru olan A.G.'nin ise toplamda 19 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Adli süreçle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.