Samsun'da ATM'den Para Çekerken Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Samsun'da Silahlı Saldırı Yaşandı

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, otomatik para çekme makinesinden (ATM) para çekerken silahlı saldırıya uğrayan A.G. ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Yaralama olayı, ilçedeki Vatan Caddesi ile Atakent Bulvarı kesişiminde meydana geldi. A.G., ATM'den para çekerken yanına yaklaşan 3 kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı.

Yaralı Hızla Hastaneye Kaldırıldı

Olayın bildirilmesinin ardından, sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralı A.G., Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları Devam Ediyor

İnceleme yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.