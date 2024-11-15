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Samsun'da ATM'den Para Çekerken Yaralanan Genç İçin 3 Zanlı Tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi ATM'den para çekerken silahla yaralayan 3 şüpheli tutuklandı. Olayın detayları ve adli süreç devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 16:34
Samsun'da ATM'den Para Çekerken Yaralanan Genç İçin 3 Zanlı Tutuklandı

Samsun Atakum'da ATM Saldırısı

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, bir ATM'den para çekerken silahlı saldırıya uğrayan A.G. (22) için 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından soruşturma başlattı.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Yapılan çalışmalar sonucu K.D. (17), M.A. (17) ve S.K. (16) gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği belirtiliyor.

Adli Süreç ve Yaralının Durumu

Mahkeme sürecinin ardından 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Yaralı A.G.'nin tedavisi ise Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde devam ediyor.

Olay, Vatan Caddesi ile Atakent Bulvarı kavşağında meydana gelmişti. ATM'den para çeken A.G., yanına yaklaşan 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ATM'den para çekerken bir kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli...

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ATM'den para çekerken bir kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ATM'den para çekerken bir kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli...

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ATM'den para çekerken bir kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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