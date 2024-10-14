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Samsun'da Ayrılık Drama: Bıçaklı Saldırı Sonuçlandı

Samsun'da ayrıldığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı, gözaltına alındı. Olayın detayları ve yaşananlar merak konusu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 12:43
Samsun'da Ayrılık Drama: Bıçaklı Saldırı Sonuçlandı

Samsun'da Trajik Olay

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, ayrıldığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı Ö.T. (50), gözaltına alındı. Olay, Tikenli Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi.

Tartışmanın Sebebi Ne?

Alınan bilgilere göre, daha önceden uzaklaştırma kararı bulunan Ö.T. ile dini nikahlı eşi Huriye Ö. (44) arasında bir tartışma patlak verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı ve bu sırada Ö.T, Huriye’yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sırasında Huriye’nin 17 yaşındaki kızı N.Ö. da yaralandı.

Sağlık Durumu ve Müdahale

Olayın ardından sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yaralılar, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Huriye Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralı olan N.Ö. ise tedavi altında alındıktan sonra taburcu edildi.

Zanlının Yakalanması

Olay yerinden kaçan Ö.T, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal Medya Paylaşımı Dikkat Çekti

Huriye Ö.'nün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti. "Dirin beni, ölün cenneti bulamasın" sözleriyle duygusal bir mesaj bırakmıştı.

Kuşak Bağlantısı

Olayın çarpıcı bir diğer boyutu ise Ö.T. ve Huriye Ö.'nün kuzen olduklarının öğrenilmesiydi. Bu durum, yaşanan trajedinin derinliğini bir kat daha artırıyor.

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