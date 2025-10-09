Samsun'da 'B-Reçete' ile Bitki Reçetesi Tanıtıldı

Samsun'da B-Reçete Tanıtımı: Bitki İlacı Kullanımında Yeni Dönem

Samsun'da, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımını ve izlenebilirliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan B-Reçete (bitki reçetesi) ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Program, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da aktarıldı.

Uygulama Alanı ve Hedefler

Pilot uygulama kapsamında Ankara, Samsun, Kırklareli ve Mersin illerinde bazı pestisitlerin reçeteyle kullanımına geçilmesi planlanıyor. Amaç, pestisit içeren tarım ilaçlarının gelişigüzel kullanımının önüne geçmek ve doğaya verilen zararı en aza indirmek olarak açıklandı.

Ersin Dilber, Türkiye'de 24 milyon hektar alanda tarım yapıldığını belirterek, ülkenin bitki çeşitliliğinin ve ekolojik yapısının zararlı organizmalarla mücadeleyi zorunlu kıldığını vurguladı: "Çoğu ülkeden daha fazla bitki çeşitliliğine sahip bir ülkeyiz. İngiltere'deki tüm bitkileri saysanız, Samsun ilindeki bitki çeşitliliği kadar yoktur.... Dolayısıyla doğada var olan dengeyi bozduğumuzda yeni bir çevre felaketiyle, yeni zararlı organizmalarla karşı karşıya kalabiliyoruz."

Zararlı Organizma ve Reçete Sistemi

Dilber, Türkiye'de 669 zararlı organizma bulunduğunu ve son 10 yılda bitkisel üretime zarar veren organizma sayısının %15 arttığını aktardı. İklim değişikliğinin zararlı organizmaların yapısını, dağılımını ve sayısını etkilediğini dile getirdi.

B-Reçete uygulamasıyla belli tarım ilaçlarında reçete yazma yetkisinin sadece bitki koruma mezunu kişilerde olacağı belirtildi. Dilber, bu konuda şu ifadeleri kullandı: "Bitki koruma mezunu arkadaşlarımız bizlere başvuru yapıp belgelemek kaydıyla reçete yazma yetkisine her daim sahip olacak. Sadece reçeteyle satmak değil, sırtına ilaçlama makinesini alan, traktörün peşine ilaçlama makinesi takan herkes her yeri ilaçlayabiliyor ama bu sistemde buna izin vermeyeceğiz. Bundan sonra arazide birisi bir ilaç atıyorsa bunun hangi izinle, hangi belgeyle, nereden alındığının denetimi yapılacak."

Dilber, uygulayıcı yetkilendirmesine ilişkin olarak 495 bin uygulayıcı belgesi sahibi kişi bulunduğunu, bu sayının arttırılabileceğini söyledi. Ayrıca, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne kayıtlı 2 milyon 350 bin üreticiye dikkat çekerek, temel hedefin tarımsal üretimde sorun yaşanan aktif maddeler için reçete sistemi kurmak ve tüm satış kayıtlarını tek elde toplamak olduğunu belirtti.

Dilber, pestisit aktif maddelerinin satışında çiftçi olmayan kişilere satışın yasaklanmasının düşünüldüğünü, tüm pestisit aktif maddelere reçete yazılmayacağını; ancak riskli alanlarda reçete şartı getirileceğini ifade etti.

Program Katılımcıları

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kurum müdürleri, zirai ilaç bayileri ve çiftçiler katıldı.

