Samsun'da Bağımlılıkla Mücadele Güçleniyor — Vali Orhan Tavlı, Yeşilay ve YEDAM'ı Ziyaret Etti

Samsun'da bağımlılıkla mücadele kurumsal iş birliğiyle güçleniyor

Vali Orhan Tavlı, Yeşilay Samsun Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) ziyaret ederek kent genelinde yürütülen bağımlılıkla mücadele faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette sunulan veriler ve planlanan çalışmalar

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, yönetim kurulu üyeleri ve YEDAM uzman personeliyle yapılan görüşmede; kentteki alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılıkları ile ilgili güncel veriler yetkililere sunuldu.

Ziyarette ayrıca, Samsun Din Görevlileri Derneği iş birliğiyle camilerde kurulacak sohbet halkalarında, akşam-yatsı namazları arasında cemaate bağımlılıklar konusunda bilgilendirme yapılmasının hedeflendiği vurgulandı. Merkez OSB’de gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri ve kurum müdürlerine yönelik farkındalık çalışmaları hakkında da bilgi paylaşıldı.

Aile odaklı çalışmalar ve YEDAM'ın rolü

Görüşmede, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında aile etkinlikleri düzenleyen Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğunun kurucusu Abdurrahman Güner topluluğun faaliyetlerini anlattı.

Yetkililer, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) hakkında, bağımlılıkla mücadelede alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı yaşayan bireylere ve yakınlarına ücretsiz psikososyal destek sunduğu bilgisini hatırlattı ve bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşları YEDAM’a başvurmaya davet etti.

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin, sahada yürütülen önleyici ve rehabilite edici çalışmaların etkinliğini artıracağına dikkat çekildi.

