Samsun'da Bakan Kacır'ın Resmi Ziyaretleri

Samsun'da Önemli Ziyaretler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun kentinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Belediye Başkanını Ziyaret

Bakan Kacır, ilk olarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti. Başkan Doğan tarafından sıcakkanlı bir şekilde karşılanan Kacır, burada bir süre görüşme gerçekleştirdi.

Valilik Ziyareti ve Keşif Kampüsü Turu

Daha sonra Samsun Valiliğine geçen Kacır, Vali Orhan Tavlı ile görüştü ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyaretin ardından Bakan Kacır, Samsun Keşif Kampüsünü de gezme fırsatı buldu.

Samsun’dan Ayrılış

Bakan Kacır, gerçekleştirdiği bu ziyaretlerin ardından Samsun'dan ayrıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (önde sol 3), çeşitli ziyaretleri kapsamında geldiği Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı (önde sol 4) ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (önde sol 3), çeşitli ziyaretleri kapsamında geldiği Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı (önde sol 4) ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (önde sol 3), çeşitli ziyaretleri kapsamında geldiği Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı (önde sol 4) ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (önde sol 3), çeşitli ziyaretleri kapsamında geldiği Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı (önde sol 4) ziyaret etti.