Samsun'da Balkon Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Balkondan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde acı bir kaza meydana geldi. Sarıdibek Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki B.K., birinci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Ağır Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırıldı

Beton zemine düşen küçük çocuk, olayın ardından ağır yaralı olarak Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu üzücü olay, mahallede büyük bir üzüntüye yol açarken, çocuk güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.