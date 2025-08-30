Samsun'da 'Balonya' açıldı: Doğupark'ta aynı anda 600 çocuğa oyun alanı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara geniş bir oyun alanı sunmak amacıyla hizmete sokulan 'Balonya', Doğupark'taki boş durumda bulunan alanda hayata geçirildi.

Tesisin özellikleri

Doğupark içinde değerlendirilen 7 bin metrekare alana inşa edilen kapalı şişme çocuk oyun alanında; dev kaydıraklar, trambolin park, rengarenk top havuzları, oyun alanları, oyun labirentleri ve kafeterya yer alıyor.

Şişme oyun alanlarında aynı anda 600 çocuk oyun oynayabiliyor. Yapının bir kütle oluşturmaması için oluşturulan devasa çadır ve Air dome (hava kubbesi) formundaki tasarımıyla alan, hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyüklerinden biri olma özelliği taşıyor. Belediye yetkilileri, trambolin alanının Türkiye'nin en büyüklerinden biri olduğunu vurguladı.

Açılış töreni ve yetkililerin açıklamaları

Balonya'nın açılışı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Doğupark'taki kullanılmayan alanın çocuk oyun alanına dönüştürüldüğünü belirterek, temiz hava sirkülasyonu ve çocukların mutluluğuna dikkat çekti.

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise alanın Türkiye'nin en büyük oyun alanlarından biri olduğuna işaret ederek, Air dome sistemiyle oluşturulan tesisin Samsun ve Karadeniz Bölgesi'ne değer katacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Balonya'nın açılış kurdelesi kesildi. Törene; AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, çocuklar ve aileleri katıldı.

