DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.448.308,6 -0,56%

Samsun'da 'Balonya' Açıldı: Doğupark'ta Aynı Anda 600 Çocuğa Oyun Alanı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Doğupark'ta 7 bin metrekareye kurulan 'Balonya'yı açtı; şişme oyun alanında aynı anda 600 çocuk oynayabiliyor.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 16:17
Samsun'da 'Balonya' Açıldı: Doğupark'ta Aynı Anda 600 Çocuğa Oyun Alanı

Samsun'da 'Balonya' açıldı: Doğupark'ta aynı anda 600 çocuğa oyun alanı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara geniş bir oyun alanı sunmak amacıyla hizmete sokulan 'Balonya', Doğupark'taki boş durumda bulunan alanda hayata geçirildi.

Tesisin özellikleri

Doğupark içinde değerlendirilen 7 bin metrekare alana inşa edilen kapalı şişme çocuk oyun alanında; dev kaydıraklar, trambolin park, rengarenk top havuzları, oyun alanları, oyun labirentleri ve kafeterya yer alıyor.

Şişme oyun alanlarında aynı anda 600 çocuk oyun oynayabiliyor. Yapının bir kütle oluşturmaması için oluşturulan devasa çadır ve Air dome (hava kubbesi) formundaki tasarımıyla alan, hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyüklerinden biri olma özelliği taşıyor. Belediye yetkilileri, trambolin alanının Türkiye'nin en büyüklerinden biri olduğunu vurguladı.

Açılış töreni ve yetkililerin açıklamaları

Balonya'nın açılışı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Doğupark'taki kullanılmayan alanın çocuk oyun alanına dönüştürüldüğünü belirterek, temiz hava sirkülasyonu ve çocukların mutluluğuna dikkat çekti.

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise alanın Türkiye'nin en büyük oyun alanlarından biri olduğuna işaret ederek, Air dome sistemiyle oluşturulan tesisin Samsun ve Karadeniz Bölgesi'ne değer katacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Balonya'nın açılış kurdelesi kesildi. Törene; AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, çocuklar ve aileleri katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesince çocuklara büyük alanda oyun oynama imkanı sunulması amacıyla...

Samsun Büyükşehir Belediyesince çocuklara büyük alanda oyun oynama imkanı sunulması amacıyla yapılan "Balonya" hizmete girdi. Şişme oyun alanlarında aynı anda 600 çocuk oyun oynayabiliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesince çocuklara büyük alanda oyun oynama imkanı sunulması amacıyla...

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de 8 Sahipsiz Hayvan Zehirlenmesi: 1 Şüpheli Gözaltında
2
Yaşar Güler'den 30 Ağustos Mesajı: Devlet Mezarlığı Ziyareti ve Emanet Vatan Vurgusu
3
Edirne ve Kırklareli'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
4
İtalya'da 'Phica' Sitesine Soruşturma: Ünlü Kadınların Fotoğrafları Tahrif Edildi
5
İstanbul'da Triatlon Şampiyonası: 30-31 Ağustos Yol Kapatmaları ve Alternatifler
6
Tel Aviv'de Araç Patlaması: 4 Yaralı, 1 Gözaltı
7
Çanakkale Kültür Yolu Festivali başladı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta