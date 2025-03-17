Samsun'da Bayram Öncesi Market Fiyat Denetimleri Başladı

Samsun'da Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı Denetimler Sıklaştı

Samsun'da Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, marketlerde fahiş fiyat artışlarını ve haksız rekabeti önlemek amacıyla denetimler gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü Denetimleri

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini raf ile kasa fiyatı arasındaki uyuşmazlıklar, ürün fiyat etiketlerinin varlığı ve yanıltıcı indirimlerin tüketicilere zarar vermemesi amacıyla sıklaştırdı.

27 Ocak tarihinden itibaren toplam 1200 işletmede 720 market, 120 kafe/restoran ve 351 diğer sektör incelendi. Bu denetimlerde 65 bin ürün kontrol edildi.

Denetimlerin Sürekliliği Vurgulandı

Denetimlere katılan Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, denetimlerin sadece bayram öncesi değil, sürekli olarak devam ettiğini vurgulayarak şu bilgileri aktardı:

"Denetimlerimizde özellikle sebze meyve reyonlarında, ürün künyeleri üzerinden haksız fiyat artışı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ocak ayının sonlarından bu yana toplam 1200 işletmede denetim gerçekleştirdik ve bu kapsamda yaklaşık 65 bin ürünle ilgili incelemelerde bulunduk. Yaptığımız denetimlerde haksız fiyat artışlarıyla ilgili tespitler yapıyoruz ve bu tutanakları Bakanlığımızın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderiyoruz. Şu anda 200 civarında işletme ile ilgili tutanakları bu kurula ilettik."

Samsun'da Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla marketlerde Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince fiyat denetimi gerçekleştirildi. Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu (fotoğrafta), gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Samsun'da Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla marketlerde Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince fiyat denetimi gerçekleştirildi. Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu (fotoğrafta), gazetecilere açıklamalarda bulundu.