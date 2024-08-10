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Samsun'da Bıçaklama Olayında Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da alacak meselesi nedeniyle bıçaklama sonucu bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda, şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 17:09
Samsun'da Bıçaklama Olayında Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da Bıçaklama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde meydana gelen vahim bir olayda, alacak verecek yüzünden yaşanan tartışma sonucunda bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Kavgaya Dönüşen Tartışma

Olay, 7 Ağustos'ta Kökçüoğlu Mahallesi Oruçbey Caddesi üzerinde yaşandı. 32 yaşındaki Emre Baş ile 21 yaşındaki A.C.F. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu esnada A.C.F., bıçakla Emre Baş’ı yaraladı.

Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Kavga sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Emre Baş’ı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Baş, kurtarılamadı.

Şüphelinin Yakalanması

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay sonrası kaçan şüpheli A.C.F.'yi Yaşar Doğu Mahallesi'nde saklandığı yerde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.F., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu üzücü olay, bölgedeki vatandaşlar arasında büyük bir üzüntü yarattı ve güvenlik güçlerinin harekete geçmesini sağladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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