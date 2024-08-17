Samsun'da Bıçaklı Kavga: Nişanlısına Bağıran Kişiye Saldırı

Samsun'da Şiddet Olayı

Samsun'un Atakum ilçesinde, bir genç adam nişanlısına bağırdığı gerekçesiyle bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

39 yaşındaki İbrahim Ç., 38 yaşındaki kız kardeşi Aygül Ç. ve 46 yaşındaki nişanlısı Ertuğrul O. ile birlikte alkol almaya başladılar. Nişanlısı Ertuğrul O'nun Aygül Ç.'ye sesini yükseltmesi üzerine, İbrahim Ç. ile Ertuğrul O. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın Büyümesi ve Yaralama

Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte İbrahim Ç., eline aldığı bıçakla nişanlısını yaraladı. Ertuğrul O, sol koltuk altından, karnının alt kısmından ve göbeğinden ağır yaralandı.

Yaralı İhbarı ve Gözaltı

Olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ertuğrul O., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İbrahim Ç. ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili incelemeler sürerken, yaşananların sebebi merak ediliyor.