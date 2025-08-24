Samsun'da Bilge Pedallar'dan Orman Temizliği: 10 Bisikletçi 25 km'lik Rota Tamamladı

Samsun'da Bilge Pedallar'dan Orman Temizliği

Atakum ormanlarında 10 bisikletçi 25 kilometrelik rotayı tamamladı

Samsun'un Atakum ilçesindeki ormanlık alanda Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Topluluk, Çoban İskelesi'nden bisikletleriyle yola çıktı. Etkinliğe katılan 10 bisikletçi, tırmanışlı parkurda yaklaşık 25 kilometrelik rotayı tamamlayarak Çakırlar Köyü'ndeki etkinlik alanına ulaştı.

Bisikletçiler, son dönemde yaşanan orman yangınlarının yarattığı üzüntüyü vurgulayarak, yangına sebep olabilecek piknikçilerden kalan atıkları topladı ve belediyeye ait çöp konteynerlerine bıraktı.

Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu Samsun Temsilcisi Abdurrahman Güner, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ormanlarımızın korunması hepimizin ortak sorumluluğu. Biz de bisiklet topluluğu olarak hem spor yapıyor hem de çevreye faydalı olmayı amaçlıyoruz. Bugün burada küçük bir adım attık ama bu adımlar çoğaldıkça doğamız daha güvenli ve temiz kalacak. Herkes orman yangınları konusuna her zamankinden daha fazla sorumluluk bilinciyle yaklaşmalı.”