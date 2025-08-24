DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.672.010,99 0,71%

Samsun'da Bilge Pedallar'dan Orman Temizliği: 10 Bisikletçi 25 km'lik Rota Tamamladı

Samsun Atakum'da Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu, Çoban İskelesi'nden başlayıp Çakırlar Köyü'ne kadar 25 km lik rotada çevre temizliği yaptı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 18:29
Samsun'da Bilge Pedallar'dan Orman Temizliği: 10 Bisikletçi 25 km'lik Rota Tamamladı

Samsun'da Bilge Pedallar'dan Orman Temizliği

Atakum ormanlarında 10 bisikletçi 25 kilometrelik rotayı tamamladı

Samsun'un Atakum ilçesindeki ormanlık alanda Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Topluluk, Çoban İskelesi'nden bisikletleriyle yola çıktı. Etkinliğe katılan 10 bisikletçi, tırmanışlı parkurda yaklaşık 25 kilometrelik rotayı tamamlayarak Çakırlar Köyü'ndeki etkinlik alanına ulaştı.

Bisikletçiler, son dönemde yaşanan orman yangınlarının yarattığı üzüntüyü vurgulayarak, yangına sebep olabilecek piknikçilerden kalan atıkları topladı ve belediyeye ait çöp konteynerlerine bıraktı.

Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu Samsun Temsilcisi Abdurrahman Güner, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ormanlarımızın korunması hepimizin ortak sorumluluğu. Biz de bisiklet topluluğu olarak hem spor yapıyor hem de çevreye faydalı olmayı amaçlıyoruz. Bugün burada küçük bir adım attık ama bu adımlar çoğaldıkça doğamız daha güvenli ve temiz kalacak. Herkes orman yangınları konusuna her zamankinden daha fazla sorumluluk bilinciyle yaklaşmalı.”

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malazgirt Zaferi 954. Yılında Jandarma 'Çelik Kanatlar' Gösterisiyle Coştu
2
Diyarbakır'da İki Otomobilin Çarpışması: 6 Yaralı
3
Erdoğan'dan İstanbul Boğazı'ndaki Mavi Vatan Geçit Töreni Paylaşımı
4
TCG Anadolu Liderliğindeki Filonun İstanbul Boğazı Geçidine Vatandaşlardan Yoğun İlgi
5
Pamukkale'de Honaz Dağı Etkili Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Emine Erdoğan: TCG Anadolu ve Savarona ile İstanbul Boğazı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan Gururu
7
Tokat'ta Söngüt Köyü'nde Kumaş Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı